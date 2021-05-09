البرلمان الإيراني بعد استضافة ظريف: أجوبته حول التسريب غير مقنعة

شفق نيوز/ أنهى البرلمان الإيراني، يوم الأحد، استضافة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكد أن أجوبته بشأن التسجيل الصوتي المسرب "لم تكن مقنعة".

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، إن "ظريف أكد للنواب أنه لم يكن يريد إضعاف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني، في حديثه، ولم يكن ينوي إحداث انقسام داخل إيران بشأن الانتخابات".

وأضاف حيدري، أن "أجوبة ظريف على أسئلة النواب حول التسريب لم تكن مقنعة"، مشيرا إلى أن "13 نائبا سأل وزير الخارجية عن الملف الصوتي، فأجابهم أن المقابلة كانت مخصصة لنقل التجربة وأنه لم يكن على علم بنشرها".

وأكد أن "البرلمان صوت على تشكيل لجنة تحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة لمعرفة ملابسات تسريب المقابلة"، لافتا إلى أن "ظريف أكد خلال الاجتماع عدم عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية".