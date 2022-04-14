البرلمان الأوكراني يتبنى قراراً يسمح بتجنيد أجانب في الاستخبارات والجيش

شفق نيوز / أعلن البرلمان الأوكراني (مجلس الرادا)، يوم الخميس، تبني قرار جديد يمهد لتوظيف المواطنين الأجانب في أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن "القرار الجديد سيسمح للمواطنين الأجانب بالعمل في الاستخبارات وكذلك أداء الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات".

وأضاف غونتشارينكو، أن "البرلمان تبنى كذلك قانوناً يحظر استخدام علامتي Z وV اللتين أصبحتا من أبرز رموز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن تصنيف روسيا (دولة إرهابية) وحظر الترويج لحكومتها".

وصدّق البرلمان، بحسب غونتشارينكو، دعوة البرلمانات الأجنبية والمؤسسات الدولية إلى "تصنيف تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا (إبادة جماعية)، واللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية بطلب منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية وإقالة الموظفين الذين يحملون جنسية هتين الدولتين".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، أكملت أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.