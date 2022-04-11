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البرلمان الأردني يشطب من جلسته عبارة "إزالة النظام السوري"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-11T11:55:38+0000
البرلمان الأردني يشطب من جلسته عبارة "إزالة النظام السوري"

شفق نيوز/ قرر البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، شطب عبارة "ازالة النظام السوري" من جلسته وعدها "مسيئة" لدمشق.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان، خلال جلسة مجلس النواب، إن "علاقات الأردن مع كافة الدول الشقيقة تنظر إلى سموها باستمرار"، مشيراً إلى أن "العلاقات الأردنية السورية جيدة".

وطلب كريشان، شطب ما ورد على لسان النائب علي الخلاليلة حول النظام السوري"، واتهامه للسطات السورية بانتهاك حقوق الأردن المائية ودعوته الله "إزالة النظام"، من محضر جلسة النواب.

ووافق مجلس النواب على شطب كلمة "إزالة النظام السوري" من محضر الجلسة.

ودافع الخلايلة عن نفسه بقوله إنه لم يسيء إلى "النظام السوري" وإنما تناول حقائق، فيما أصر مجلس النواب على شطب أي كلمة فيها إساءة لسوريا الدولة والنظام.

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