البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

شفق نيوز- فيينا

قرر البرلمان النمساوي، تمرير مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس.

وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات من القمع.

وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية في العام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته، بينما تصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها.

ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.

بدورها، قالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون، إن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك "البرقع"، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/ سبتمبر 2026.

واعتباراً من شباط/ فبراير 2026، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين، لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.

كما أفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد، فيما انتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".

واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلاميذ والمعلمين والموظفين الآخرين.