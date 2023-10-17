البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام الجيش في العراق وسوريا عامين إضافيين

شفق نيوز/ وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في العراق وسوريا لمدة عامين إضافيين.

وجاء في المذكرة المرسلة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "تم التأكيد على أن المخاطر والتهديدات التي تشكلها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وبيئة الصراع المستمر على الأمن القومي مستمرة في التزايد".

وأشارت المذكرة إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة أراضي ووحدة وطنية واستقرار جارتها العراق".

وتوضح المذكرة، "من جهة أخرى، فأن استمرار وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني وداعش في العراق لها تأثير مباشر على السلام الإقليمي والاستقرار والأمن في بلدنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البرلمان التركي طالب الخميس الماضي، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين