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البرلمان التركي يمدد الوجود العسكري في العراق وسوريا لعامين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-26T17:05:28+0000
البرلمان التركي يمدد الوجود العسكري في العراق وسوريا لعامين

شفق نيوز/ وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على تمديد تفويض إرسال القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن البرلمان التركي قرر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.

وذكر تلفزيون البرلمان التركي أنه "تمت المصادقة بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين".

وأشار إلى أن احزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والخير، صادقت على المذكرة، بينما رفضها حزبا الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي الموالي للكورد.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره "إرهابيا" شمالي العراق، وضد المسلحين الكورد شمالي سوريا.

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