البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى "الناتو" والأمين العام "يرحب"

باتت تركيا الخميس آخر دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تصادق على طلب انضمام فنلندا الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الاسكندنافية بعد أسبوعين من إعطاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباركته لانضمام فنلندا بشكل علني.

وشكر رئيس فنلندا دول حلف شمال الأطلسي على دعم عضوية بلاده.

ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف، قائلا إن ذلك سيجعل "أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا".

وكتب المسؤول النروجي على تويتر "أرحب بتصويت" البرلمان التركي "لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا"، مضيفا "هذا سيجعل أسرة الناتو بكاملها أقوى وأكثر أمانا".