سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-09T20:35:17+0000
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

شفق نيوز/ حجب البرلمان الباكستاني، يوم السبت، الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. 

وبدأ البرلمان الباكستاني، مساء السبت، التصويت على حجب الثقة عن عمران خان، فيما أعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته.

ورفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ستجتمع في الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)، السبت، في الوقت الذي استمرت فيه تأجيلات اقتراع البرلمان للإطاحة بخان.

وقال أحد مسؤولي الحكومة لرويترز: "لا نعرف جدول أعمال الاجتماع، تلقينا فحسب تعليمات بأن نجتمع"، نقلا عن رويترز.

وقبل تأجيله، كان تصويت البرلمان مقرراً، السبت، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا.

related

ارتفاع حدة التوتر بين الهند وباكستان ومقتل 8 جنود من الطرفين

Date: 2019-08-15 16:50:41
ارتفاع حدة التوتر بين الهند وباكستان ومقتل 8 جنود من الطرفين

عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

Date: 2022-03-04 10:35:31
عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في باكستان

ماتيس يضع اليد على "البلد الأكثر خطورة في العالم"

Date: 2019-09-04 13:09:12
ماتيس يضع اليد على "البلد الأكثر خطورة في العالم"

"بالخطأ".. الهند تعلن إطلاق صاروخ على باكستان

Date: 2022-03-11 14:06:13
"بالخطأ".. الهند تعلن إطلاق صاروخ على باكستان

الهند تقرر منح الجنسية لمهاجرين من 3 دول وفق شرط مثير للجدل

Date: 2019-12-12 12:18:40
الهند تقرر منح الجنسية لمهاجرين من 3 دول وفق شرط مثير للجدل

عمران خان يحل حكومة باكستان

Date: 2022-04-03 09:00:21
عمران خان يحل حكومة باكستان

"انهيار مفاجئ" يغرق باكستان في الظلام

Date: 2021-01-09 21:08:00
"انهيار مفاجئ" يغرق باكستان في الظلام

انفجار يستهدف مسيرة مؤيدة لفلسطين ويخلف قتلى وجرحى في باكستان

Date: 2021-05-22 10:42:58
انفجار يستهدف مسيرة مؤيدة لفلسطين ويخلف قتلى وجرحى في باكستان