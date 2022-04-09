البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

شفق نيوز/ حجب البرلمان الباكستاني، يوم السبت، الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وبدأ البرلمان الباكستاني، مساء السبت، التصويت على حجب الثقة عن عمران خان، فيما أعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته.

ورفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ستجتمع في الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)، السبت، في الوقت الذي استمرت فيه تأجيلات اقتراع البرلمان للإطاحة بخان.

وقال أحد مسؤولي الحكومة لرويترز: "لا نعرف جدول أعمال الاجتماع، تلقينا فحسب تعليمات بأن نجتمع"، نقلا عن رويترز.

وقبل تأجيله، كان تصويت البرلمان مقرراً، السبت، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا.