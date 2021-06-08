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البرلمان الايراني يحيل ملف روحاني الى القضاء "لانتهاكه الدستور"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-08T10:02:38+0000
البرلمان الايراني يحيل ملف روحاني الى القضاء "لانتهاكه الدستور"

شفق نيوز/ صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على اعتبار الرئيس حسن ‎روحاني "منتهكاً" لدستور البلاد واحال ملفه الى القضاء.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "البرلمان صوّت، اليوم، بأغلبية 182 نائباً على اعتبار الرئيس ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل".

وأشارت إلى أن المادتين 77 و125 من الدستور تنصّان على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

وفي نيسان 2016، وافقت حكومة روحاني على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم "وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة"، من دون الرجوع إلى البرلمان.

ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس الإيراني حسن روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل أيام من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيما لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

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