البرد ينهي حياة آلاف البريطانيين في الشتاء الماضي بسبب غلاء تكاليف التدفئة

شفق نيوز/ كشف تحالف "إنهاء فقر الوقود" في بريطانيا، في تقرير له عن وفاة قرابة 5000 شخص في المملكة المتحدة، خلال الشتاء الماضي، بسبب العيش في منازل باردة ورطبة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة.

وحذر التحالف من أن الارتفاع في الوفيات يؤكد الحاجة إلى تحسين مخزون المساكن في المملكة المتحدة وتنفيذ تدابير لخفض فواتير الطاقة، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

ويضم تحالف "إنهاء فقر الوقود"، منظمة السلام الأخضر، والصندوق العالمي للطبيعة، والتحالف الأخضر، ومنظمة إنقاذ الطفولة وغيرها.

وفي الوقت نفسه، كشفت دراسة أجرتها حملة Warm This Winter أن الوفيات ترتفع في الشتاء عندما تنخفض درجة الحرارة في المملكة المتحدة إلى أقل من أربع درجات مئوية.

وقال سيمون فرانسيس، منسق تحالف "إنهاء فقر الوقود"، إن نحو 8.3 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعيشون في منازل سيئة العزل وباردة ورطبة، ومع انخفاض درجات الحرارة، تتحول الظروف من غير مريحة إلى "خطيرة تماما".

وقال لموقع "Euronews"، إنه "بينما تكافح الأسر، يجلس الوزراء مكتوفي الأيدي ويتركون مسائل الحياة والموت للصدفة. وبدلا من اتخاذ إجراءات بشأن فواتير الطاقة، سمحوا لشركات الطاقة باستئناف استخدام المحاكم لإجبار الأسر على استخدام عدادات الدفع المسبق، واستبعدوا الآن إصلاح تعريفات الطاقة لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها".

وفي الوقت نفسه، مع توقع أن تظل فواتير الطاقة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء هذا العام وما بعده، فمن المتوقع أن تستمر هذه المخاطر الصحية هذا الشتاء بعد سلسلة من موجات البرد، كما يحذر الخبراء.

وانتقد التحالف الحكومة البريطانية لعدم اتخاذ إجراءات "هادفة" لمساعدة الأسر التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن المسؤولين "يفضلون ممارسة السياسة من خلال مشروع قانون لتراخيص النفط والغاز، لن يفعل شيئا لتحسين أمن الطاقة أو خفض الفواتير".

كما انتقد تقرير التحالف حكومة المملكة المتحدة لرفضها وضع خطة "المساعدة في السداد" لأولئك الذين يعانون من ديون الطاقة، وكذلك لعدم رغبتها في تنفيذ تعريفة الطاقة الطارئة المقترحة التي تهدف إلى خفض فواتير الطاقة للأسر الضعيفة.