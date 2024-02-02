"البرج 22".. واشنطن تعزز دفاعات قاعدتها العسكرية التي تعرضت للقصف في الأردن مع استعدادها للرد "الانتقامي"

شفق نيوز/ كشف مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة بتعزيز دفاعاتها حول قاعدة في الأردن تعرض لقصف من فصائل مسلحة عراقية، في وقت تستعد فيه للرد على هجوم الطائرات المسيّرة، الذي أودى بحياة ثلاثة من جنودها.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن "رد عسكري أميركي وشيك"، تعهدت بعض الفصائل المدعومة من إيران بمواصلة مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

بالتزامن مع ذلك، تقول الصحيفة الأميركية، إن الولايات المتحدة عززت الدفاعات حول "البرج 22"، الذي يضم نحو 350 جنديا أميركيا ويقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الأردن وسوريا. وتقع الحدود العراقية على بعد 6 أميال (10 كيلومترات) فقط.

والبرج 22 هو الموقع العسكري الذي شهد مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات.

ولم تعرف المصالح الأميركية في المنطقة السكينة منذ 7 أكتوبر، فالهجمات لم تتوقف للميليشيات المدعومة من إيران، حيث استهدفت مناطق انتشار القوات الأميركية وقواعدها في سوريا والعراق والبحر الأحمر.