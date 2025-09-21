البرتغال تعترف رسمياً بفلسطين وبريطانيا تدرجها في خرائطها الرسمية

شفق نيوز- لشبونة

أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، اليوم الأحد، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي.

وقال رانغيل، في تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "هذا القرار هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 أيلول/ سبتمبر".

وأضاف أن "البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، مبيناً أن "هذا الموقف لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".

بدورها ادرجت الحكومة البريطانية في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية، الدولة الفلسطينية بدلا من ذكر "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت صحيفة "التلغراف"، أنه نتيجة الاعتراف، قامت بعض صفحات وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت بتغيير اسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى فلسطين.

وكانت كل من أستراليا وكندا وبريطانيا قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.