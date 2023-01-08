البرازيل.. أنصار الرئيس السابق يقتحمون مبان الحكومة

شفق نيوز / اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايين بولسونارو، مساء الأحد، مقرات الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا وعدد من الوزارات في العاصمة برازيليا، علما بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن موجودا في القصر أو العاصمة وقت الاقتحام.

وبدأت القصة قبل الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، التي عدت الأكثر استقطابا في تاريخ البرازيل منذ عقود.

وتنافس في هذه الانتخابات اليساري لولا دا سيلفا الذي حكم البرازيل من عام 2003 حتى عام 2010، وسعى للعودة بعد أن أمضى 18 شهرا في السجن بتهم مثيرة للجدل أسقطت فيما بعد، واليميني جايير بولوسونارو الذي يوصف بأنه "يميني شعبوي".

وسعى بولسونارو للفوز بولاية ثانية بعد ولاية أولى من أربع سنوات تعرض خلالها لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع وباء كوفيد وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن النساء والصحافة والأقليات و"الأعداء المتخيلين" مثل المحكمة العليا.