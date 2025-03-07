البرازيل.. مصرع وإصابة 26 شخصاً بسقوط حافلة في أحد الوديان

شفق نيوز/ أفادت شبكة "سي أن أن البرازيل" بمصرع شخص وإصابة 25 آخرين بسقوط حافلة تقل 45 راكباً في أحد الوديان، حيث كانت الحافلة في طريقها من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو عندما سقطت من منحدر.

ونقلت القناة عن رجال الإطفاء والشرطة المحلية قولهم "نتيجة للحادث الذي وقع للحافلة، أصيب 25 شخصاً في بلدية بيندامونيانغابا، بالقرب من ساو باولو".

وأفادت سلطات إنفاذ القانون في ساو باولو بأن مراهقا يبلغ من العمر 13 عاماً توفي في المستشفى.

وأشارت "سي أن أن البرازيل" إلى أن الحادث ربما حدث بسبب انحراف إحدى عجلات الحافلة عن الطريق أثناء مناورة قام بها السائق، مما أدى إلى فقدان الحافلة لتوازنها وسقوطها في الوادي.