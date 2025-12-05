اندلاع حريق بطائرة ركاب "إيرباص" في مطار ساوباولو (فيديو)

شفق نيوز – برازيليا

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، باندلاع النار على متن طائرة (إيرباص A320)، بعد صعود الركاب إليها واستعدادها للإقلاع في أحد المطارات بغواروليوس.

وقال موقع dopovo البرازيلي، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع الليلة الماضية، وأثار قلقاً كبيراً في مطار ساو باولو الدولي، حيث اشتعلت إحدى معدات الخدمات الارضية، ما أدى إلى إخلاء ركاب رحلة تابعة لشركة Latam كانوا في مرحلة الصعود إلى الطائرة".

ووفقاً للتقرير، اندلع الحريق في إحدى معدّات مناولة الأمتعة، وسرعان ما تنبه فريق الأمن في المطار إلى الأمر.

وتمكّنت فرقة الإطفاء من السيطرة على النيران بسرعة، ما حال دون تفاقم الحادث، وفقاً للتقرير.

وأكدت شركة Latam في بيان رسمي، أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة، على الرغم من حالة القلق التي تسبّب بها.

وقالت الشركة، إنها "ملتزمة تماماً بسلامة ركّابها"، وإن "جميع الإجراءات اللازمة اتخذت لحماية الجميع".

وأضافت: "نحن نحقق في أسباب الحريق وسنتعاون مع السلطات لفهم ما حدث، السلامة هي أولويتنا".

وذكر ركاب كانوا على متن الطائرة أنهم شهدوا لحظات فوضى بعد إعلان حدوث الحريق.

وتمكّن عدد من الركاب من مغادرة الطائرة بسرعة، فيما فضل آخرون انتظار تعليمات فرق الأمن.