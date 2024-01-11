البحر الأحمر يفجر الأوضاع.. أمريكا تحذّر إيران والاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق عملية

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، احتجاز إيران ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، ودعت إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي، إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر بهدف إعادة إرساء الأمن وحرية الملاحة، مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن ضد السفن التجارية في الممر المائي الحيوي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل في إفادة صحفية دورية إن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة بشأن الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران.

وأضاف باتل للصحافيين: "على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فورا. هذه المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".

في السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستناقش خطة إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر، هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كانت هناك رغبة من جانب الدول لتغطية التكاليف وتوفير السفن للعملية الجديدة.

وأضافت المصادر، أن من الممكن أن يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات النهائية على الخطط بمجرد انعقاد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل يوم 22 يناير الجاري.

وبحسب بلومبرغ، ما يزال من غير الواضح كيف ستكمل عملية الاتحاد الأوروبي المهمة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة، وأطلقت عليها اسم "حارس الازدهار" وانضمت إليها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا، وفقا لبلومبرغ، اتخاذ إجراءات عقابية ضد قادة حماس والمستوطنين الإسرائيليين ردا على أعمال العنف الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي خطوات من شأنها أن تجعل الاتحاد الأوروبي متوافقا مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بالفعل.