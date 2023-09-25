البحرين.. مقتل ضابط وجندي بهجوم طائرة مسيّرة "حوثية"

شفق نيوز / أعلنت البحرين، يوم الاثنين، مقتل عسكريين اثنين، ضابط وجندي، وسقوط عدد من الجرحى من قوات الدفاع، جراء هجوم لطائرات حوثية مسيّرة.

وذكر بيان لـ"قوة دفاع البحرين"، أن "ضابطاً وجندياً قتلا، فيما أصيب آخرون خلال تأديتهم للواجب والدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوات التحالف العربي".

وأضاف البيان، أن "العمل الإرهابي الغادر" وقع صباح الاثنين "بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

ووصل وفد للحوثيين إلى السعودية، الأسبوع الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للمملكة، منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014.

وناقش الوفد مع مسؤولين سعوديين، اتفاقاً محتملاً قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، منذ نحو ثماني سنوات.

ويخوض الحوثيون حربا ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ 2015، في صراع أودى بحياة الآلاف، وترك 80٪؜ من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.