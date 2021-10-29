سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-29T21:00:57+0000
البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

شفق نيوز/ امهلت البحرين، يوم الجمعة، السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها بعد تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إنها "طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال (48) ساعة القادمة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأوضحت الوزارة بأن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الجمعة، استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، لحماية أمن المملكة وشعبها.

من جانبه، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كما دعا ميقاتي وزير خارجية لبنان الى "البقاء في بيروت وإنشاء خلية لإدارة الأزمة المستجدة على لبنان".

related

لبنان يعلن الحداد على ضحايا "اليوم الدامي"

Date: 2021-10-14 18:04:59
لبنان يعلن الحداد على ضحايا "اليوم الدامي"

الرئيس اللبناني يصدر مرسوماً بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة

Date: 2021-07-26 13:46:57
الرئيس اللبناني يصدر مرسوماً بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة

إحالة رسائل من عرب يرغبون بالتجسس لصالح إسرائيل إلى الموساد

Date: 2021-04-28 20:59:56
إحالة رسائل من عرب يرغبون بالتجسس لصالح إسرائيل إلى الموساد

السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

Date: 2020-12-11 10:55:34
السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

سيناريوهات "سوداوية" في لبنان: شعب سيموت جوعاً وجيش بلا لحوم

Date: 2020-07-01 08:51:06
سيناريوهات "سوداوية" في لبنان: شعب سيموت جوعاً وجيش بلا لحوم

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تدعم "حزب الله"

Date: 2021-09-17 17:01:20
واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تدعم "حزب الله"

آلاف اللبنانيين يوقعون عريضة لعودة الاحتلال الفرنسي

Date: 2020-08-06 15:26:56
آلاف اللبنانيين يوقعون عريضة لعودة الاحتلال الفرنسي

إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في البحرين وتوسيع العلاقات التجارية

Date: 2020-12-02 16:54:03
إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في البحرين وتوسيع العلاقات التجارية