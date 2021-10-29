البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

شفق نيوز/ امهلت البحرين، يوم الجمعة، السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها بعد تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إنها "طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال (48) ساعة القادمة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأوضحت الوزارة بأن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الجمعة، استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، لحماية أمن المملكة وشعبها.

من جانبه، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كما دعا ميقاتي وزير خارجية لبنان الى "البقاء في بيروت وإنشاء خلية لإدارة الأزمة المستجدة على لبنان".