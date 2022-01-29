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البحرين تصدر أحكاماً مؤبدة بحق مدان بـ"الإرهاب" على علاقة بـ"الحرس الثوري وآخرين بالعراق"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-29T10:24:34+0000
البحرين تصدر أحكاماً مؤبدة بحق مدان بـ"الإرهاب" على علاقة بـ"الحرس الثوري وآخرين بالعراق"

شفق نيوز/ صرح رئيس نيابة التنفيذ في البحرين يوم السبت بإيداع مدانٍ بقضايا إرهابية في مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي أربع عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إن "المحكوم عليه يُعد من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي على السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها".

وأضافت الوكالة أن "المحكوم عليه قد شارك فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية؛ إلى أن هرب إلى إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014 والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض".

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