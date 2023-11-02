البحرين تستدعي سفيرها من إسرائيل وتوقف العلاقات الاقتصادية والأخيرة تعلق

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب البحريني، يوم الخميس، مغادرة السفير الإسرائيلي للمملكة، وعودة سفيرها من تل أبيب ووقف العلاقات الاقتصادية معها، وبذلك تكون أول دولة تتخذ قراراً من هذا النوع.

وذكرت وسائل إعلام خليجية وعربية أن البرلمان البحريني أعلن في بيان أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وأعرب رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم عن "فخره واعتزازه بما يوليه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية".

وكانت البحرين أبرمت اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر 2020، وعينت أول سفير لها في تل أبيب، في آب/ أغسطس 2021، وهو خالد يوسف الجلاهمة، فيما عينت إسرائيل سفيرها بالمنامة، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهو آيتان نائي.

وتميزت العلاقات البحرينية – الإسرائيلية بنمو سريع من خلال سلسلة من الاتفاقيات في المجالات المختلفة وخصوصا في المجالات الاقتصادية

بدورها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، أنه "لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين".

وفي بيان أعقب إعلان مجلس النواب البحريني عن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية، أوضحت الخارجية الإسرائيلية أن العلاقات بين البلدين "مستقرة".