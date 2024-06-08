البحرين تراسل إيران لتطبيع العلاقات

شفق نيوز/ أفاد نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، بأن البحرين أرسلت طلبا لتطبيع علاقتها مع إيران عبر روسيا.

وقال محمد جمشيدي، في تصريح نقلته وكالة "إرنا"، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إصلاح العلاقة بين السعودية وإيران، مثلما طلبت البحرين الآن عبر روسيا تطبيع العلاقة مع إيران".

ولفت جمشيدي إلى أن البعض انتقد الحكومة الإيرانية بسبب إعادة العلاقات مع السعودية بقولهم "إنكم بعتم المقاومة، لكن اللافت أن السيد حسن نصر الله دافع عن هذه العلاقة مع السعودية ثم أيدها اليمنيون".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد صرح في أواخر مايو/ أيار الماضي، بأن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول في مراسم تأبين الرئيس الإيراني ومرافقيه، يعد عملا عظيما يستحق الاهتمام والشكر من بلاده.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، أن دور الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال السنوات الماضية في تطوير علاقات إيران مع دول العالم، كان بارزا على الصعيد الإقليمي والدولي.