البحرية الإيرانية تطور طائرات مسيرة لرصد الغواصات

شفق نيوز/ أعلنت القوات البحرية الإيرانية، يوم الثلاثاء، تطوير طائرات مسيرة تستهدف القطعات البحرية العائمة والغواصات وتدميرها.

وقال قائد القوات البحرية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء "لقد دخلنا مجال الكشف عن الوحدات السطحية والغواصة وتدمير الوحدات الغواصة بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضاف "للكشف عن الغواصات بواسطة الطائرات المسيرة نستخدم نوعا من السونار إلى جانب معدات أخرى صممها الشباب الإيراني وهي تستخدم حاليا في القوات البحرية".

و"السونار" تعني الملاحة وكشف المسافة بالصوت. وتتيح هذه التقنية التعرف على السفن والغواصات من خلال انتشار الموجات الصوتية تحت الماء وتحديد اتجاهها ومسافتها.

وتستخدم الغواصات والسفن والمروحيات وطائرات الدوريات البحرية والمضادة للغواصات هذه الطريقة للكشف عن أهدافها تحت الماء.