البحرية الأمريكية توجه ضربات على مواقع الحوثي في الحديدة.. فيديو

شفق نيوز/ وجهت بوارج البحرية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، ست ضربات استهدفت مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في منطقة "الغويرق" جنوبي الحديدة في اليمن، وفق ما نقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر يمنية.

وذكرت المصادر، أن البوارج الأمريكية، المتموضعة في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، وجهت على ما يبدو ضربات مكثفة لمخازن أسلحة تابعة للحوثيين في خطوط التماس مع القوات المشتركة في منطقة الغويرق بمديرية "التحيتا" جنوبي محافظة الحديدة.

وأرجعت المصادر قيام البوارج البحرية الأمريكية بتنفيذ تلك الضربات إلى عدم سماع أي طائرات مقاتلة أو مسيرة تحلق في المنطقة التي استهدفتها الضربات قبل تنفيذها.

بالتوازي مع ذلك، أفاد ناشطون بأن ما يزيد على 18 ضربة استهدفت مخازن أسلحة وثكنات عسكرية تابعة للحوثي في مناطق الغويرق والجبلية والفازة جنوبي محافظة الحديدة.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن "حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان (CVN 75) تواصل عملياتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين المدعومين من إيران".