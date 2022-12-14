البحرية الأمريكية تستذكر معركتي الفلوجة العراقية بسفينة هجومية برمائية

شفق نيوز/ اعلن وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو, ان سفينة هجومية برمائية من الطراز الامريكي ستحمل "اسم يو اس اس الفلوجة" لاحياء ذكرى المعارك التي خاضها مشاة البحرية في تلك المدينة خلال حرب العراق.

وقال ديل تورو في مؤتمر صحفي: "انه لشرف كبير إحياء ذكرى جنود المارينز والجنود وشركاء التحالف الذين قاتلوا ببسالة وأولئك الذين ضحوا بأرواحهم خلال معركتي الفلوجة". "يستحق هذا الاسم نفسه ان يكون في معارك مشاة البحرية الشهيرة وان القدرات الفريدة [لسفينة الهجوم البرمائية] ستكون بمثابة تذكير صارخ للجميع في جميع انحاء العالم بالشجاعة والالتزام بالحرية التي اظهرها اولئك الذين قاتلوا في المعركة".

المعركتان اللتان خاضتا في الفلوجة، في عام 2004، كانت الاولى في ابريل نيسان والثانية ​​في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول.

وتعتبران اكثر المعارك دموية في حرب العراق واعنف قتال حضري شارك فيه مشاة البحرية منذ معركة مدينة هيو عام 1968، قتل فيهما اكثر من 100 من القوات الامريكية.

كانت معركة الفلوجة الاولى محاولة للقبض او قتل المتمردين المسؤولين عن مقتل اربعة متعاقدين امريكيين ، وفقا للبحرية.

وكانت معركة الفلوجة الثانية ، التي دارت رحاها بين 7 نوفمبر و 23 ديسمبر 2004، هجوما كبيرا بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على المدينة من المتمردين والمقاتلين الاجانب.

وقال قائد مشاة البحرية الجنرال ديفيد بيرغر: "في الفلوجة ، هزمت قوات المارينز وقوات التحالف عدوا مصمما". "USS الفلوجة ستكون بمثابة تذكير لامتنا واعدائها لماذا USMC هو الافضل في العالم".