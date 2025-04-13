البحرية المشتركة تصادر مخدرات بقيمة 23 مليون دولار منذ 2025

شفق نيوز/ كشفت القوات البحرية المشتركة (CMF)، يوم الأحد، عن مصادرة كميات كبيرة من المخدرات بقيمة 23 مليون دولار، في إطار سلسلة عمليات نفذتها في بحر العرب منذ بداية العام 2025.

وذكرت البحرية في بيان رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوة المهام 150، بقيادة نيوزيلندا منذ كانون الثاني/ يناير 2025، نفذت عدة عمليات بالتعاون مع الوحدات التابعة لها، أسفرت عن ضبط شحنات مخدرة ضخمة، في حين اختتمت قوتا المهام 151 و153 عملية أمنية مشتركة تحت اسم (ANZAC TIGER)، ركزت على مكافحة الأنشطة غير القانونية في بحر العرب".

وشاركت في العملية سفينة البحرية الملكية النيوزيلندية HMNZS Te Kaha وسفينة البحرية الهندية INS Tarkash، حيث نفذتا ست عمليات تفتيش ناجحة صادرت خلالها 2508 كغم من المواد المخدرة، منها 2386 كغم من الحشيش و122 كغم من الهيروين.

من جانبه، قال العميد البحري النيوزيلندي روجر وارد، قائد قوة المهام 150، إن "هذه هي أول عملية مشتركة تُنفذ منذ تولي بلاده قيادة القوة، واعتبرها فرصة لتعزيز جهود الأمن البحري في المنطقة"، مشيداً بـ"التعاون مع البحرية الأسترالية التي كانت تتولى قيادة قوة المهام 153 في وقت سابق".

ويمثل بحر العرب وخليج عمان مساراً نشطاً لتهريب المواد المخدرة والأسلحة، لا سيما من إيران إلى جماعة الحوثي في اليمن، حيث سبق أن ضبطت القوات البحرية المشتركة شحنات مشابهة في عمليات سابقة.

وتعد القوات البحرية المشتركة أكبر تحالف بحري متعدد الجنسيات في العالم، وتضم 46 دولة تشارك في خمس فرق عمل، تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد في البحار، وتعزيز الأمن البحري.