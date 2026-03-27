البحرية الدولية تعلق على إغلاق مضيق هرمز: القوة العسكرية لن تكون حلاً

شفق نيوز- لندن

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرزنيو دومينغيز، يوم الجمعة، إن اللجوء إلى تشكيل قوة عسكرية لفتح مضيق هرمز لن يكون حلاً مستداماً.

وقال دومينغيز، في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا"، إن "إنشاء قوة عسكرية لحماية السفن التجارية ليس حلاً طويل الأمد، علاوة على ذلك، لن يقضي على المخاطر تماماً، إذ ما تزال السفن عرضة للهجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ".

وأضاف أن "حل مشكلة الملاحة يكمن في خفض التصعيد ثم إنهاء هذا النزاع"، مبيناً أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة حرية الملاحة البحرية وتجنب الوقوع ضحايا جانبية".

يذكر أن دومينغيز، قد أكد في وقت سابق، أنه سيبدأ مفاوضات مع إيران ودول خليجية أخرى لإنشاء ممر لإجلاء السفن المدنية عبر مضيق هرمز.

وكان دومينغيز، قد صرّح سابقاً بأن حوالي 20 ألف بحار عالقون على متن سفن في الخليج العربي.

هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الإيرانية، تدرس ترتيبات خاصة لإدارة مضيق هرمز حتى بعد الحرب الأميركية الاسرائيلية.