البحرية البريطانية: اختطاف ناقلة نفط قبالة الصومال

من هجوم سابق ضد قراصنة قبالة سواحل الصومال (أ ف ب)

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو"، يوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط للاختطاف قبالة سواحل الصومال الثلاثاء الماضي.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنه تم الإبلاغ عن "حادث" على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال شرق ماريو، في شرق الصومال.

وقالت: "أفادت السلطات العسكرية بأن أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تعلق السلطات الصومالية بعد على الحادثة.

والخميس الماضي، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضاً باختطاف "أحد عشر مسلحاً" سفينة صيد ترفع العلم الصومالي.

ولفتت إلى أن "هذه الأحداث مجتمعة تشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمكن مهاجمون من الصعود على متن ناقلة نفط كانت على بعد حوالي ألف كيلومتر قبالة السواحل الصومالية.

وأُبلغ عن حادثتين مماثلتين في الأشهر السابقة.

وتُعرف الصومال التي يحدها من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، بتاريخ طويل من القرصنة.

وبعدما بلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، انخفضت بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة "بونتلاند" البحرية، وهي ولاية تحظى بحكم شبه ذاتي في الصومال، وتعيين حراس مسلحين على متن السفن التجارية.

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي.

وازدادت أهمية مضيق باب المندب استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20% من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.