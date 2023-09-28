البحرية الامريكية تنتقد تصرفا "غير احترافي" لقوات إيرانية مع مروحية أميركية فوق الخليج

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، ريك تشيرنيتزر اليوم الخميس، أن الحرس البحري الإيراني تصرف بطريقة غير احترافية مع مروحية أميركية كانت تحلق فوق الخليج.

وكشف تشيرنيتزر في بيان أن دورية إيرانية وجهت أشعة ليزر على المروحية الأميركية التي كانت تقوم بعمليات روتينية في الأجواء الدولية للخليج.

وقال إن "زوارق البحرية الإيرانية وجهت أشعة ليزر عدة مرات في اتجاه المروحية أثناء طيرانها".

وتابع "لحسن الحظ لم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار مادية جراء الحادثة".

وأشار تشيرنيتزر في سياق حديثه إلى أن القواتن البحرية الأميركية، تبقى متيقظة، قائلا "ستواصل تحليقها وعملها في كل المواقع التي يتيحها القانون".