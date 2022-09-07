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البانيا "تقطع" علاقاتها الدبلوماسية مع ايران "فوراً" وتأمر بمغادرة دبلوماسييها وواشنطن تتدخل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-07T13:24:13+0000
البانيا "تقطع" علاقاتها الدبلوماسية مع ايران "فوراً" وتأمر بمغادرة دبلوماسييها وواشنطن تتدخل

شفق نيوز / قررت ألبانيا، اليوم الأربعاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطرد جميع ممثلي الدبلوماسية الإيرانية في البلاد؛ بسبب اتهام لطهران بشن "هجوم إلكتروني" ، فيما اتهم البيت الأبيض ايران بشن الهجوم، في ظل صمت الاخيرة عن الرد الرسمي حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بيان نقلته وكالة رويترز إن "بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية، مع إيران، على الفور، وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو/تموز الماضي".

وأضاف رئيس وزراء ألبانيا: "رد الفعل الصارم هذا… يتناسب تماماً مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".

من جهتها أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "السفارة الإيرانية لدى تيرانا تلقت فعلاً إخطاراً رسمياً يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

و تشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا نحو ثلاثة آلاف عضو من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة، والذين استقروا في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.

كما سبق أن أعلنت ألبانيا أنها أحبطت عدداً من الهجمات التي خطط لها عملاء إيرانيون ضد المنظمة المعارضة.

إذ قال راما إن "التحقيق المفصل قدم لنا دليلاً دامغاً على أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له بلادنا جرى بتدبير ورعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاستعانة بأربع مجموعات هي التي نفذت الهجوم".

وفيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من إيران، قال البيت الأبيض في بيان إن أمريكا "تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني على ألبانيا"، وأضاف أن واشنطن خلصت إلى أن "الحكومة الإيرانية نفذت هجوماً إلكترونياً استهدف ألبانيا وتتحمل مسؤولية عمليات الاختراق والتسريب اللاحقة".

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