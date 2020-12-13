البادية السورية.. معارك عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش توقع 22 قتيلا من الجانبين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في البادية السورية، يوم الأحد، بمقتل وجرح نحو 25 شخصا مسلحاً، نتيجة معارك عنيفة اندلعت يوم أمس.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن ما لا يقل عن سبعة عناصر من قوات النظام السوري و15 من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا، إضافة لوجود عدد كبير من الجرحى نتيجة المعارك العنيفة التي جرت بينهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت المصادر؛ أنّ الطائرات الحربية الروسية قصفت بأكثر من 70 غارة جوية منطقة البادية السورية في مثلث حلب، حماة الرقة والتي تشهد هجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم داعش على نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري والفصائل والميليشيات التابعة له.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ تنظيم داعش نفذ العديد من الهجمات والتفجيرات والكمائن خلال العام الجاري أدت لمقتل أكثر من 140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية ومايقارب نحو ألف جندي من قوات النظام السوري وسقوط أكثر من 15 ضحية من المدنيين العاملين في حقول الغاز ورعاة المواشي في البادية السورية.