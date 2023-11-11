البابا يقيل أسقفاً أمريكياً انتقد بابويته

شفق نيوز / أقال بابا الفاتيكان، فرنسيس، يوم السبت، الأسقف الأمريكي المحافظ جوزيف ستريكلاند، لانتقاده المستمر لبابويته.

وبحسب بيان للفاتيكان، جاء هذا القرار النادر بإقالة مسؤول كبير في الكنيسة الكاثوليكية، بعدما أرسل البابا فرنسيس أسقفين أمريكيين لزيارة أبرشية تايلر التي يترأسها ستريكلاند في ولاية تكساس الأمريكية في شهر يونيو/حزيران الماضي، دون توضيح سبب الزيارة أو حيثيات اللقاء.

وأشار الفاتيكان، في بيانه إلى تعيين الأسقف أوستن جو فاسكيز، مديرا رسوليا للأبرشية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها أعلنت أبرشية تايلر السبت، عبر موقعها الإلكتروني، قرار الفاتيكان عزل الأسقف، قائلة: "عملُنا بصفتنا كنيسة كاثوليكية في شمال شرق تكساس مستمر".

يذكر أن ستريكلاند، الذي عينه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عام 2012، يعتبر واحداً من أبرز منتقدي البابا فرنسيس.