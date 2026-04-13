البابا يرد على ترمب: سأبقى معارضاً للحرب

ردّ البابا ليو الرابع عشر، يوم الاثنين، على هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "سأبقى معارضاً للحرب".

وقال البابا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، وهو على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل أربع دول أفريقية، إن الرسالة المسيحية تتعرض لـ"إساءة استخدام".

وأضاف: "لا أريد الدخول في جدال معه، لكنني أعتقد أن رسالة الإنجيل يجب ألا يُساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض".

وتابع البابا: "سأواصل رفع صوتي عالياً ضد الحرب، ساعياً إلى تعزيز السلام والحوار، والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول، للبحث عن حلول عادلة للمشكلات".

وأشار إلى أن "العديد من الناس في العالم اليوم يعانون، ويُقتل الكثير من الأبرياء، وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقاً أفضل".

وفي وقت سابق، ناشد البابا القادة إنهاء الحروب، قائلاً: "كفى عبادةً للذات والمال، كفى استعراضاً للقوة، كفى حرباً".

وكان البابا قد وصف تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول".

في المقابل، شنّ ترامب هجوماً على البابا ليو في منشور سابق، قائلاً إنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة، وسيّئ في السياسة الخارجية"، وذلك عبر منصة "تروث سوشيال".