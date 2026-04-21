البابا يحذر من خطر يهدد البشرية

البابا ليو الرابع عشر (أ.ب)

شفق نيوز- الفاتيكان

قال بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، يوم الثلاثاء، إن مستقبل ‌البشرية مهدد "على نحو مأساوي" بفعل الحروب المستمرة في العالم وانهيار القانون الدولي.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه ‌في غينيا الاستوائية ضمن جولته الأفريقية التي تشمل أربع دول.

وندد ليون، بما وصفه "باستعمار" موارد الأرض من النفط والمعادن، معتبراً أنه يؤجج صراعات مميتة.

ووصل البابا الثلاثاء، إلى غينيا الاستوائية إحدى أكثر دول القارة الأفريقية انغلاقاً، وحيث ستتجه الأنظار في المرحلة الرابعة والأخيرة من جولته إلى موقفه المرتقبة حيال مسألتَي التعددية السياسية والحريات العامة وهما من القضايا الحساسة في هذا البلد.

وحظي البابا، لدى وصوله إلى مطار مالابو باستقبال رسمي وشعبي حافل، حيث عزفت فرقة نحاسية أثناء نزوله من الطائرة وسار على السجادة الحمراء برفقة الرئيس أوبيانغ نغويما.

كما استقبله مئات من المؤمنين في أجواء احتفالية، مردّدين الترانيم الدينية وعبارات الترحيب، بينما ارتفعت أصوات أبواق الفوفوزيلا.

وكان العديد من المحتشدين يرتدون قمصاناً تحمل صورته.

ويسير ليون الرابع عشر بعد 44 عاماً على خطى سلفه الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي كان أول بابا يزور غينيا الاستوائية، علماً أن نسبة الكاثوليك من سكان البلد النفطي البالغ عددهم مليوني نسمة تقارب 80%، بفعل الاستعمار الإسباني.