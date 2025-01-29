البابا فرنسيس يكتب عن العراق: من المستحيل تخيله بلا مسيحيين

شفق نيوز/ قال زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم، البابا فرنسيس، إنه ينظر إلى العراق بـ"أمل"، ولا يستطيع تخيل هذا البلد من دون المسيحيين، معتبراً اجتماعه "المهم" مع المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني في النجف قبل أكثر من عامين، بمثابة "رسالة مقصودة" إلى العالم، مفادها أن العنف باسم الدين هو إساءة للأديان.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" الإخباري، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن البابا فرنسيس كتب مقدمة كتاب باللغة الألمانية، يحمل عنوان "التراث المسيحي في العراق" الذي وضعه الصحفي واللاهوتي الألماني ماثياس كوب، وهو الناطق باسم مجلس أساقفة ألمانيا، والذي يتتبع من خلاله تاريخ المسيحية في العراق، مع التركيز على رحلة البابا إلى العراق في العام 2021 والدبلوماسية التي يتبعها الكرسي الرسولي في المنطقة.

وكتب البابا فرنسيس مقال كمقدمة للكتاب الألماني، قال فيها "أذكر بامتنان رحلتي الرسولية إلى العراق، التي قمت بها في آذار/ مارس 2021، برغم الوباء (كورونا) والمخاوف الأمنية، وذلك للتعبير عن مودتي وتضامني مع المسيحيين وجميع أصحاب النوايا الطيبة في هذا البلد، الذين لهم مكانة راسخة وثابتة في قلبي وصلواتي".

وأضاف "وبرغم تحديات كثيرة يواجهها العراق، فأنني اتطلع إلى هذا البلد بأمل، فهو يمتلك إمكانات استثنائية. وتكمن هذه الإمكانية، قبل كل شيء، في شعب العراق نفسه، كل هؤلاء الذين يساهمون في إعادة بناء المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية في البلد، والالتزام بالحوار الصادق والواقعي بين الأديان".

وتابع "ولهذا كانت زيارتي لآية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف مهمة ومميزة. وكان المقصود من هذا اللقاء أن يكون بمثابة رسالة إلى العالم أجمع: العنف باسم الدين هو إساءة للدين".

وشدد البابا "يتحتم علينا كأديان، واجب تجاه السلام، وعلينا أن نحيي هذا السلام ونعلمه وننقله. وفي هذا الإطار، أفكر أيضاً في زيارتي إلى أور، في جنوب العراق، حيث تحدثنا وصلينا معاً، كممثلين عن ديانات مختلفة، تحت نفس النجوم التي كان أبونا إبراهيم ينظر إليها منذ آلاف السنين عندما تطلع إلى السماء".

وأردف "وما يزال التراث الغني لتاريخ المسيحية الذي يبلغ 2000 عام غير مستكشف إلى حد كبير من الناحية العلمية. أفكر في المدارس اللاهوتية المسيحية الأولى في بلاد ما بين النهرين، والتعايش السلمي الذي استمر قروناً بين المسيحيين والمسلمين على امتداد نهري دجلة والفرات، والطقوس الكاثوليكية المختلفة في المنطقة، والصراعات بين الطوائف المسيحية، وأوقات الاضطهاد في أوائل القرن العشرين، وغيرها من أعمال الانتقام السياسي، واستمرارية الوجود المسيحي إلى يومنا الحالي".

وأضاف "ولهذا، فإنه من دواعي السرور أنه في هذا العمل لماثياس كوب، يتم إظهار هذا التراث والتاريخ في إطار مجموعة متنوعة من الدراسات الدينية والأدب الواسع. ويعطي المؤلف اهتماماً خاصاً بانخراط الكنيسة في العراق ونشاطات الكرسي الرسولي من خلال ممثليه الدبلوماسيين، والتي تعكس الاهتمامات المتعددة للباباوات حول العراق والمسيحيين الذين يعيشون هناك".

وأكد البابا فرنسيس "تحية للمسيحيين في العراق لهذه الفسيفساء العظيمة التي تم تشكيلها، كما يكتب المؤلف نفسه، والذي يشجع على الاهتمام بشكل أعمق بتاريخهم الثري والحفاظ على تراثهم، من أجل مستقبل الذي ما يزال مهدداً حتى اليوم بسبب الهجرة والغموض السياسي".

وختم البابا "أود أن أختتم كلمتي بالإعراب عن اقتناعي العميق بأنه من المستحيل تخيل العراق بلا المسيحيين، لأنهم، مع المؤمنين الآخرين، يساهمون بشكل كبير في الهوية الفريدة للبلد، كمكان للتعايش والتسامح والقبول المتبادل منذ القرون الأولى. فليمنح العراق وشعبه نعمة إمكانية التعايش معاً بسلام في الشرق الأوسط والعالم، برغم كل الاختلافات".

ترجمة وكالة شفق نيوز