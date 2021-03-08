البابا فرنسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية للعراق

شفق نيوز/ غادر بابا الفاتيكان، يوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد زيارة استمرت لثلاثة ايام وصفت بـ"التاريخية".

وأجرى البابا فرنسيس خلال زيارته إلى العراق لقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما توجه في اليوم التالي إلى النجف للقاء المرجع السيستاني.

وثم توجه إلى مدينة أور التاريخية ليقيم صلاة موحدة عن بيت إبراهيم، كما توجه لإقليم كوردستان يلتقي بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وتوجه إلى الموصل ليقيم قداسا تاريخيا في حوش البيعة، وقرقوش، ليعود إلى اربيل ويزور مدينة عنكاوا أكبر مدينة مسيحية في العراق، ومن ثم توجه إلى ملعب فرانسو حريري ليقيم اكبر قداس شهدته أربيل.