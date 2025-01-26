البابا فرنسيس: نزاع السودان تسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم

شفق نيوز/ قال البابا فرنسيس، يوم الأحد، إن النزاع الدائر في السودان الذي اندلع في فبراير (شباط) 2023 تسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وله تداعيات مأساوية أيضاً على جنوب السودان.

جاء ذلك في كلمة له بعد صلاة "التبشير الملائكي"، وأضاف فرنسيس: "أتعاطف مع سكان البلدين، وأدعوهم إلى الأخوّة والتضامن وتفادي العنف على أشكاله"، داعياً "طرفي النزاع في السودان إلى وقف المعارك والجلوس إلى طاولة المفاوضات"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وتابع: "أناشد الأسرة الدولية أن تقوم بكلّ ما بوسعها لتوصيل المساعدة الإنسانية اللازمة إلى النازحين ومساعدة الجهات المتحاربة في سلك طريق السلام على وجه السرعة".

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 نزاعاً دامياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وأدّت الحرب حتى الآن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، بينما نزح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما استهداف المدنيين، وشن قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.