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البابا فرنسيس خلال قداس خال من المصلين: الشيطان يستغل كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-28T15:52:09+0000
البابا فرنسيس خلال قداس خال من المصلين: الشيطان يستغل كورونا

شفق نيوز / أقام بابا الفاتيكان فرنسيس، قداس "أحد الشعانين"، يوم الأحد، في كاتدرائية القديس بطرس شبه الخالية من المصلين بسبب قيود فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي.

وشارك حوالي 120 شخصا فقط في قداس يوم الأحد، وانضموا إلى البابا ونحو 30 كردينالا في جناح ملحق بالكاتدرائية الضخمة.

وقال البابا في عظته عقب القداس، "صدمنا العام الماضي، وفي العام الحالي نتعرض لمزيد من الضغوط، والأزمة الاقتصادية صارت شديدة الوطأة"، موضحا أن "الشيطان يستغل هذه الأزمة لبث الريبة واليأس والخلاف، والوباء تسبب في معاناة جسدية ونفسية وروحية".

وكانت ساحة القديس بطرس في أوقات ما قبل تفشي فيروس كورونا، تكتظ بعشرات الألوف الذين يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل للاحتفال في الهواء الطلق بـ"أحد الشعانين"، الذي يمثل بداية أسبوع الآلام والذي ينتهي بعيد الفصح.

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