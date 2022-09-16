البابا فرانسيس: الغرب أعظم مقبرة للبشرية

شفق نيوز/ قال البابا فرانسيس إن الغرب لا يمكن وصفه بأنه "مثال يحتذى به" لأنه سار في الطريق الخطأ.

وأضاف البابا في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نشرتها محطة RT، إن "الغرب ككل ليس حاليا مثالا نموذجيا… لقد سلك الغرب الطريق الخطأ، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية".

ووصف البابا فرانسيس الغرب بأنه أعظم مقبرة للبشرية، وأشار إلى المشاكل الديموغرافية في أوروبا، مضيفا أن بروكسل في ظل هذه الظروف تنتهج سياسة خاطئة بخصوص الهجرة.

وقال: "نحن بحاجة إلى أناس في إسبانيا وإيطاليا"، متسائلا: "لماذا لا ينتهج الغرب سياسة دمج المهاجرين؟".

كما أعرب عن رأيه بأن الغرب "ليس على أعلى مستوى" الآن، ولا يمكنه مساعدة الدول الأخرى.