البابا عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية: دعوا الدبلوماسية تتحدث بدلاً من الأسلحة

شفق نيوز/ علق البابا لاوون الرابع عشر، يوم الأحد، على الضربات الأميركية لمواقع نووية في إيران، مؤكداً أن البشرية تصرخ وتطالب بالسلام إزاء الأخبار المقلقة القادمة من الشرق الأوسط.

وقال البابا في كلمة عقب ختام صلاة التبشير الأسبوعية في الفاتيكان، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية بوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها"، مبيناً أن "اليوم أكثر من أي وقت مضى، البشرية تصرخ وتطالب بالسلام، إنها صرخة تتطلب مسؤولية وعقلانية، ولا ينبغي أن يطغى عليها ضجيج الاسلحة والخطابات التي تحض على النزاع".

وأضاف البابا، قائلاً: "لا يمكن لأي انتصار بالأسلحة أن يعوض عن معاناة الأمهات وخوف الأطفال والمستقبل المسلوب"، داعياً أن تسكت الدبلوماسية "الأسلحة" ولتبنِ الأمم مستقبلها على أعمال السلام ولا على العنف والنزاعات الدامية.

وأشار إلى أن "الحروب تترك جراحا عميقة في تاريخ الشعوب"، محذراً من خطر التغاضي عن الضرورة العاجلة لتأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة المدمر والمهدد في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ أكثر من عشرين شهراً.

وختم حديثه بالقول: "في هذا السياق الخطير الذي يشمل إسرائيل وفلسطين، قد يتم تناسي المعاناة اليومية للسكان، وخصوصا في غزة ومناطق أخرى حيث الحاجة العاجلة إلى مساعدة إنسانية ملائمة تزداد إلحاحا".