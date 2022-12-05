الاولى منذ خمس سنوات.. الرئيس الإماراتي يبدأ زيارة الى قطر

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، يوم الاثنين، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد بدأ زيارة رسمية إلى قطر.

وجاء في خبر للوكالة الاماراتية، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مبينة أن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير قطر تقدم مستقبلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد". وبحسبت الوكالة القطرية، فقد كان في الاستقبال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري

يشار إلى أن الإمارات قطعت في 5 حزيران 2017، علاقاتها مع دولة قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وفي كانون الأول 2021 أعلنت الإمارات بجانب مصر والبحرين والسعودية عودة جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والعسكرية مع قطر بعد توقيعهم بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية بوساطة الكويتية وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية.