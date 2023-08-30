الانقلابيون في الغابون يختارون قائد "المرحلة الانتقالية" وغوتيريش يدين

شفق نيوز/ اختار قادة الانقلاب في الغابون، قائداً للمرحلة الانتقالية بعد تنفيذهم صباح اليوم الأربعاء، انقلاباً على الرئيس علي بونغو.

واختار الانقلابيون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية، وفقاً لما اوردته قناة الجزيرة. من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الانقلاب في الغابون.

ودعا غوتيريش قادة الانقلاب في الغابون للدخول في محادثات والحفاظ على الاستقرار وضمان احترام سيادة القانون.

وأعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، الأربعاء، وضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون.

وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون".

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب رويترز.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.