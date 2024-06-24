الانزلاقات الطينية تواصل حصد الأرواح في الصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الاثنين، بمصرع أربعة أشخاص وفقدان آخر بانزلاق للتربة سببته أمطار غزيرة وسط البلاد.

وذكرت الوكالة أن أمطاراً غير مسبوقة بلغت كميتها 337 ميلمتراً هطلت في مدينة بإقليم هونان (وسط)، كما شهدت أجزاء كبيرة من الصين أمطاراً غزيرة، وكذلك إقليم يونان في جنوب غرب البلاد المتاخم لفيتنام، وصولاً إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقاً القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإثنين، إنّ الإنذار الذي يتوافق مع أعلى مستوى في الصين، تمّ تفعيله في أجزاء من هذه البلاد الشاسعة.

وحذّرت الأرصاد الجوية من أنّ الأمطار الغزيرة قد تستمرّ حتى الخميس.

وفي شرق الصين، أُغلق موقع هوانغشان الشهير، والمعروف بمناظره الجبلية الخلّابة، أمام الزوار.

وذكرت وكالة "شينخوا" أنّه تمّ إجلاء 54 ألف شخص أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة محلياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً لعلماء.

وأدّى انهيار أرضي أمس الأحد في منطقة جبلية في وسط الصين إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقاً لحصيلة نشرتها محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة قد أدّت إلى فيضانات، خصوصاً في مقاطعة غوانغدونغ في الجنوب التي تعدّ رمزاً للصناعة الصينية.

وأسفرت هذه الفيضانات عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، وفقاً لحصيلة رسمية نُشرت الجمعة.

في الطرف الآخر من البلاد، سيطرت درجات الحرارة الحارقة في بداية الشهر على جزء كبير من الشمال، بما في ذلك العاصمة بكين حيث وصلت الحرارة محلياً إلى 40 درجة مئوية.