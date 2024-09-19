الانتقام خلال أيام.. إيران تصدر تعليمات لمسؤوليها: ابتعدوا عن هواتفكم

شفق نيوز/ كشف وزير الحرس الثوري الإيراني، محسن رفيق دوست، يوم الخميس، عن إبلاغ العديد من المسؤولين بضرورة إبقاء هواتفهم المحمولة بعيدا عنهم، وإعطائها لجهة تقوم بفحصها ثم إعادتها لهم بعد التأكد من سلامتها.

واعتبر رفيق دوست، أن إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء انفجار جهاز بيجر كان يحمله، عملية متعمدة، وقال إنه من المتوقع أن يتم انتقام إيران من إسرائيل في الأيام القادمة.

ووفقا لما نقله موقع "خبر أونلاين" الناطق بالفارسية، أكد رفيق دوست أنه من المحتمل أن تكون الاغتيالات قد بدأت باستخدام عمليات اختراق في إيران.

وأضاف بالقول: "بعد اغتيال هنية، بدأت العديد من الفرق الاستخباراتية في وزارة الاستخبارات والاستخبارات الخاصة بالعمل على هذه القضية، على سبيل المثال، تم إبلاغ السيد نصر الله بذلك، وتم تحذير العديد من المسؤولين في إيران أيضا بضرورة إبقاء هواتفهم المحمولة بعيدا عنهم".

وأكد أول وزير في إيران للحرس الثوري، وهي وزارة تم حلها لاحقا، أن زعيم حزب الله لبنان، حسن نصر الله، قد أصدر قبل بضعة أشهر تعليمات لعناصر الجماعة بعدم حمل الهواتف المحمولة، وهذه خطوة جديدة يجب متابعتها بجدية لتجنب أي حوادث أخرى.

وتعرض عناصر حزب الله لموجتين من التفجيرات التي استهدفت أجهزة البيجر وأجهزة اتصال لاسلكية كانت بحوزتهم.

وأعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و3539 جريحا. وأوضحت أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البيجر" الثلاثاء و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" الأربعاء. وكانت الهجمات السيبرانية موجهة ضد حزب الله، وحملت قيادته إسرائيل المسؤولية في تنظيم التفجيرات، وهددت "برد عادل".