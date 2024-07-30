الانتخابات الأمريكية.. نواب "هاريس" يتناقصون

‎شفق نيوز/ تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع كامالا هاريس، المفترض ترشحها للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، مع خروج حاكم ولاية نورث كارولينا، روي كوبر، وحاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر.

‎وصار القرار العالي المجازفة محل اهتمام منذ أصبحت نائبة الرئيس هاريس المرشحة الأوفر حظا لخوض انتخابات نوفمبر عن الحزب بعد أيام فقط من إيقاف الرئيس، جو بايدن، مسعاه للاستمرار في البيت الأبيض.

‎المرشحون لمنصب نائب الرئيس يمكن أن يؤدوا دورا في إحداث توازن لفرص المرشح لمنصب الرئيس لجذب شريحة أوسع من الناخبين، وتدرس هاريس قائمة تضم في الغالب مرشحين من البيض الذكور.

‎وانسحب كوبر من قائمة مرشحي نائب الرئيس، قائلا في بيان، الاثنين، "تشرفت بكوني في هذه القائمة.. فقط لم يكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنورث كارولينا وبالنسبة لي لأكون مرشحا لمنصب وطني".

‎ويوم الاثنين أيضا، قالت ويتمر في برنامج تلفزيوني إنها "ليست ضمن من يتم النظر فيهم" للترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب هاريس.