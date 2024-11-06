الانتخابات الأمريكية.. ترامب يوسع الفارق مع هاريس مؤقتاً وعينهما على المتأرجحات

شفق نيوز/ بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بالترشح أكثر مع تزايد التنافس بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض.

وفي النتائج الأولية المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس.

في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات فيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك.

وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 178 صوتا انتخابيا، مقابل 99 لهاريس.

وفيما يخص الولايات المتأرجحة يتقدم ترامب في نورث كارولاينا وجورجيا، وهاريس في ميشيغن وبنسلفانيا.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.