الانتخابات الأمريكية.. ترامب يعبر حاجز الـ200 صوت ويتقدم ببنسلفانيا

شفق نيوز/ وسع المرشح الجمهوري لرئاسة أمريكا دونالد ترامب الفوز في ولايتين جديدتين ضمن سباق انتخابات أمريكا 2024.

وحسم ترامب ولاية كنساس التي تمتلك 6 أصوات بالمجمع الانتخابي إلى جانب ولاية أيوا التي تمتلك 6 أصوات بالمجمع الانتخابي.

وأصبح إجمالي الأصوات الانتخابية التي حصل عليها ترامب حتى الآن 211 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 117 لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

كما وسع ترامب تقدمه في الولايات المتأرجحة الحاسمة بالسباق الرئاسي تتقدمها ويسكونسن، بنسلفانيا.

وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث يلزم حصول الفائز على 270 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي (نسبة الـ"50%+1")، كي يفوز برئاسة الولايات المتحدة.