الانتخابات الأمريكية.. ترامب يحسم جورجيا و24 صوتاً تفصله عن البيت الأبيض

شفق نيوز/ فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكارولاينا الشمالية وجورجيا، وهما ولايتان متأرجحتان من أصل سبع التي ستحدّد مصير الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، موجّها بذلك ضربة إلى منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيغن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.

وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 246 صوتا في المجمّع الانتخابي وهاريس على 216

وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث يلزم حصول الفائز على 270 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي (نسبة الـ"50%+1")، كي يفوز برئاسة الولايات المتحدة.