الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتحصل على أول 100 صوت وسط منافسة شديدة مع هاريس

شفق نيوز/ يتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بعض الولايات ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، واستطاع التفوق بـ105 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 72 صوتا لهاريس ضمن المجمع الانتخابي، حيث يحتاج المرشح الفائز أن يتجاوز عتبة 270 صوتاً.

واستطاع دونالد ترامب الفوز في ولايات إنديانا وكنتاكي وميسيسيبي وساوث كارولاينا، بينما تفوقت هاريس في ولاية فيرمونت، كما تقدم ترامب أيضًا في ولايات أوهايو ونيو هامبشير وجورجيا المتأرجحة.

وفازت هاريس بولايات إيلينوي ورود آيلند ونيوجيرسي وكونتيكت وماساتشوستس.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات الأمريكية، وبدأت بفرز الأصوات، والتي أظهرت تفوق واضح للمرشح الجمهوري.

ويتنافس الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن مع الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024، وشهدت استطلاعات الرأي منافسة حادة بين المرشحين.