الانتخابات الأمريكية.. ترامب على بعد 40 صوتاً من العودة إلى البيت الأبيض

شفق نيوز/ أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الامريكية حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 230 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 179 لكامالا هاريس حتى الان.

كما وسع ترامب تقدمه في الولايات المتأرجحة الحاسمة بالسباق الرئاسي تتقدمها ويسكونسن، بنسلفانيا.

وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث يلزم حصول الفائز على 270 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي (نسبة الـ"50%+1")، كي يفوز برئاسة الولايات المتحدة.