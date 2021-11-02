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الانتخابات العراقية على جدول أعمال لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-02T16:52:48+0000
الانتخابات العراقية على جدول أعمال لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، انها ناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زادة مشكيني، في مؤتمر صحفي، انه بناء على جدول اعمال اجتماع اللجنة، تم استعراض اخر التطورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في العراق؛ وذلك بحضور جمع من المسؤولين المعنيين.

واكد ان "الجانب الاهم عندنا هو تحقيق ارادة الشعب العراقي وتجسيد ذلك في عملية تشكيل الحكومة، وتعيين رئيس الوزراء في هذا البلد".

واعرب عن امله في توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد؛ منوها بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية الى هذا الامر.

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